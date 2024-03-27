〈台股盤後〉鴻海、聯發科雙龍護紅盤 尾盤遇小賣壓照漲73點

台股今 (27) 日開盤呈現高檔震盪，開高後一度翻黑，之後力振翻紅走揚，最高漲至 20255.1 元，雖然尾盤出現賣壓，但權值股鴻海、聯發科伸出援手拉抬，終場仍上漲 73.63 點或 0.37%，以 20200.12 點作收，站穩 2 萬點關卡，成交量縮至 3856.31 億元。