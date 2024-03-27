〈台股盤後〉鴻海、聯發科雙龍護紅盤 尾盤遇小賣壓照漲73點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-27 14:16
台股今 (27) 日開盤呈現高檔震盪，開高後一度翻黑，之後力振翻紅走揚，最高漲至 20255.1 元，雖然尾盤出現賣壓，但權值股鴻海、聯發科伸出援手拉抬，終場仍上漲 73.63 點或 0.37%，以 20200.12 點作收，站穩 2 萬點關卡，成交量縮至 3856.31 億元。
電子權值股今天為大盤撐盤要角，雖然台積電 (2330-TW) 較無表現，下跌 3 元，跌幅 0.38%，但鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 聯手拉抬大盤指出，鴻海漲 4.58%，聯發科則漲 3.1%，大立光 (3008-TW) 也小漲 0.21%，不過日月光 (3711-TW) 跌 1.91%。
鴻家軍在鴻海領軍之下，今天同樣紅通通，鴻準 (2354-TW)、建漢 (3062-TW) 以及陽程 (3498-TW) 先後亮燈漲停，乙盛 - KY(5243-TW)、廣宇 (2328-TW) 也都漲逾半根停板。另外，臻鼎 - KY(4958-TW)、樺漢 (6414-TW) 及京鼎 (3413-TW) 都有 2 至 4% 的漲幅。
國防軍工族群則受惠 520 行情，股價搶先暖身。jpp-KY(5284-TW)、雷虎 (8033-TW)、上銀 (2049-TW) 強攻漲停，亞航 (2630-TW)、保勝光學 (6517-TW)、漢翔 (2634-TW) 以及寶一 (8222-TW) 也都漲逾半根停板。
弱勢族群今天則輪動至重電類股，重電三雄臉綠，華城 (1519-TW) 跌停作收，士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW) 跌逾半根停板，大同 (2371-TW)、樂事綠能 (1529-TW)，以及亞力 (1514-TW) 也都有 2 至 4% 的跌幅。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇