「ETF並非定存替代品」 金管會示警三大常見風險

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-28 11:00

截至 2024 年 2 月底統計資料，目前已有 227 檔證券投資信託 ETF 掛牌交易，規模達新台幣 4.2 兆元，顯示 ETF 已成為國人理財之主要商品之一。金管會提醒民眾，投資 ETF 應先熟悉各種類 ETF 的產品特性以及注意相關風險，強調 ETF 並非定存替代品，常見風險包括市場風險、折溢價風險、集中度風險等，市場風險即 ETF 價格會受到市場變動影響。

證期局表示，ETF 投資標的主要為指數成分股，若成分股價格下跌，ETF 價格也可能跟著下跌而影響投資人報酬；折溢價風險是因 ETF 與一般基金交易方式不同，有初級市場淨值和次級市場市價差異產生的折溢價情形，買到高溢價 ETF 的投資人就可能因溢價收斂而造成虧損；集中度風險是指 ETF 集中投資於特定產業而衍生的集中度風險，特定產業可能因產業的循環週期或其他因素導致價格劇烈波動，而使 ETF 價格受到影響。

此外，若為訴求高配息頻率的 ETF，可能須承擔較高的交易及配息成本，且配息情形是由經理公司依據實際基金收益情況，決定是否分配收益以及決定當次分配金額，故每次分配金額並非一定相同，因此投資人可能承受配息金額波動的風險。

ETF 相關投資風險已於基金公開說明書中揭露，投資人申購 ETF 前宜詳細閱讀基金公開說明書，謹慎思考自身投資需求與風險承受能力，並充分瞭解 ETF 的風險及特性。相關資訊可至投信公司、證交所、櫃買中心、公開資訊觀測站、基本市況報導網站等網站查詢。

金管會提醒投資人注意基金 (包括 ETF) 投資有賺有賠，任何投資均有風險，希望投資人養成正確理財觀念，考量自身能力，且充分評估基金投資特性與風險再進行適度理財。