金管會核准滙豐銀辦理財管2.0 第2家外銀加入戰局

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-19 16:42

金管會今 (19) 日宣布，同意滙豐 (台灣) 商業銀行申請辦理高資產客戶適用的金融商品及服務，俗稱「財管 2.0」，成為繼瑞銀後，第 2 家加入戰局的外商銀行，金管會總計已核准 12 家銀行辦理。

金管會於 2020 年 8 月 7 日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，前於 2020 年 12 月 31 日及 2021 年 5 月 18 日分批核准 3 家及 4 家銀行開辦本項業務；另自 2021 年 9 月起，符合資格標準的銀行亦得依其業務規畫及業務需求情形，準備妥適後個別向金管會申請。

金管會表示，已受理滙豐 (台灣) 申請辦理本項業務，並對該行主要業務負責人進行面談，本次同意該行辦理主要考量該行在人才培育與配置、商品研發、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統之投入，已提出相關具體規畫。

滙豐 (台灣) 亦建置本項業務責任地圖及負責本項業務高階管理階層重大違失案件的問責機制，強化董事會督導管理責任，以形塑良好企業文化並落實公平待客與公司治理。

此外，滙豐 (台灣) 母行為國際性大型銀行，金管會同意該行辦理高資產客戶財富管理業務，有利於將國際辦理財富管理的經驗引進我國，持續推動整體產業發展。