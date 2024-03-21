北富銀獲金管會同意申設韓國首爾辦事處 助力台商在地發展

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-21 17:15

台韓經貿、金融交流及觀光日趨緊密，台北富邦銀行為擴大海外布局，繼印度孟買分行後，今 (21) 日再度獲得金管會核准申設韓國首爾代表人辦事處，期望透過辦事處的設立深入探查韓國市場商情，協助推動台韓雙邊交流。

金管會指出，截至 2024 年 1 月底止，北富銀已設立的海外分支機構包括香港分行、胡志明市分行、河內分行、平陽分行、新加坡分行、富邦華一銀行、雅加達代表人辦事處及雪梨代表人辦事處。

金管會銀行局副局長林志吉說明，目前本國銀行於韓國的分支機構，只有元大銀行的一家子銀行，於 2017 年開業，2022 年獲利約 1 億元。

北富銀進一步指出，韓國為全球重要經濟體，其科技與製造業在世界佔有舉足輕重之地位，近年來台韓經貿往來持續加溫，相應的金融服務需求亦與日俱增，惟當前台資銀行在韓國不僅服務據點較少，經營面向及客群也有所侷限。

北富銀表示，為能更完整滿足台商客戶需要，決定前進韓國設立首爾辦事處，除能深入韓國當地進行產業及商情調查，協助有意前往韓國投資的客戶瞭解市場，亦可協助聯繫與協調當地政府機關、金融機構等單位進行交流，促進台韓之間的相互投資。

北富銀總經理郭倍廷表示，北富銀海外分行營運穩健，2023 年獲利已達全行 25%，預估今年在地緣政治影響、全球供應鏈重組商機及降息趨勢的帶動下，獲利動能持續強勁，成長可期。