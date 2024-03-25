〈金管會備詢〉台股上2萬點過熱？黃天牧八字箴言提醒投資人

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-25 12:14

金管會主委黃天牧今 (25) 日出席立法院財委會，外界關切台股目前已經站在 2 萬點之上，是否處於高點、有過熱的疑慮？對此，黃天牧並未正面回應，僅提出八字箴言，提醒投資人「注意風險、謹慎選股」。

黃天牧今日出席立法院財委會有關打詐策略預算執行及成效進行專題報告，並備質詢。關於今年景氣的看法，黃天牧表示，根據國內相關機構目前的預測，今年景氣將會比去年還要好；至於美國聯準會是否會於 6 月宣布升息，目前眾說紛紜，還是要持續觀察。

國內電價 4 月起平均調漲約 11%，央行已做出預防性升息半碼的動作，外界關注是否影響資本市場表現，對此，黃天牧表示，利率政策是央行的重要職權，理事會作出升息的動作，是經過審慎考量的，金管會尊重央行決定，不便多做評論。

立委吳秉叡質詢時指出，網路上已有 00940 的投資人成立自救會，人數達到數萬人，金管會是否已有掌握，黃天牧強調，不論是 ETF 的發行或投資人權益，金管會都相當重視，對於民眾發起的自救會，會進一步了解他們的訴求。