是德科技網路模擬解決方案 導入輝達6G研究雲端平台

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-28 11:27

是德科技 (KEYS-US) 日前宣布與輝達 (NVDA-US) 合作 NVIDIA 6G 研究雲端平台，其中，NVIDIA Aerial Omniverse 數位孿生的開放式網路模擬資源框架，為研究人員提供一整套完整的工具，以推進無線存取網路 (RAN) 技術的 AI。是德指出，該平台搭配自家全系列網路模擬解決方案，研究人員能進一步透過完整的端對端網路模擬功能，開發並驗證將無線通訊存取最佳化的新方法。

是德科技指出，隨著 6G 研究白熱化，AI 技術也變得更為成熟，這使得 6G 很可能成為第一代完全採用 AI 原生技術的無線網路。為了驗證新的 AI 演算法，研究人員必須能夠大規模地模擬真實的網路狀況，以便提高網路容量、速度和使用類型。 將 AI 演算法商業化前，他們須使用可逼真地模擬無線系統各部分的工具，來訓練、測試和改進 AI 演算法。

為協助 6G 研究人員建構未來實際可行的 AI 演算法，是德科技新增更多網路模擬和測試解決方案，以支援從端對端網路到 NVIDIA 6G 研究雲端平台的網路。同時，是德科技正致力於開發這些解決方案的雲端版，讓研究人員能夠靈活地在此研究平台上進行存取。有了 NVIDIA 6G 研究雲端平台和是德科技解決方案，6G 研究人員就能在真實網路條件下執行各項任務。在 NVIDIA 無縫 GPU 加速網路的輔助下，雲端版網路模擬解決方案將變得更快速、更易於擴充。

是德科技資深副總裁暨通訊解決方案事業群總裁 Kailash Narayanan 表示，我們很高興能成為 NVIDIA 全新 6G 研究雲端平台的第一批解決方案合作夥伴之一。在將我們的解決方案整合進 NVIDIA 雲端平台後，研究人員可充分利用業界最逼真、快速且可擴充的網路模擬功能。如此優異的逼真度和可擴充性，對於開發有助於將下一代無線系統最佳化的 AI 架構至關重要。