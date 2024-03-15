輝達GTC大會臨近 分析師建議買進「周邊」AI股 尤其是戴爾！
鉅亨網編譯許家華 2024-03-15 10:16
投資研究機構 Lynx Equity Strategies 分析師上周基於台積電季度至今的銷售額符合或超過其 3 月季度財測，建議做多蘋果 (AAPL-US)。
這前提是市場情緒暗示的蘋果任何潛在疲軟，均不會導致台積電因 AI 晶圓需求的補償性增長而大幅減產晶圓。
近一周前，做多輝達 (NVDA-US)、做空蘋果的熱門交易發生逆轉，自 3 月 7 日收盤到 3 月 14 日中午，這項策略產生了約 7% 的負回報。
隨著輝達下周將舉行 GTC 大會，Lynx 分析師將注意力自該主要活動轉移到探索輝達生態系統內其他公司的機會。
在此背景下，分析師表示看好做多戴爾 (DELL-US)。
Lynx 分析師認為，GTC 大會應是大新聞，但與其因應該活動而操作交易，不如尋找附帶賭注。輝達啟發各家生態系統的 AI 改革，將在 GTC 輔助活動中全面發揮作用。
「要最大程度接觸 GTC，就查看該活動的鑽石贊助商名單：亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌雲端平台 (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、美超微 (SMCI-US)、戴爾、慧與科技 (HPE-US)、IBM (IBM-US)、博通 / VMWare。」
分析師補充，戴爾股價已自本月初發布財報後的高點下降約 15%，他們可能拿下 Meta (META-US) 訂單，成為 Meta 切換美超微的第二採購來源。
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