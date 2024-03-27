台股2萬點已不夠看 群益：三大題材支撐 上修高點至22000點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-27 19:45

群益金融集團今 (27) 日舉辦 2024 年第二季投資展望說明會，看好在資金豐沛、半導體和 AI 高成長趨勢下，將今年台股指數高點一舉上修至 22000 點。

群益看好台股有望攻上 22000 點原因，主要有 (1)AI 霸主輝達高成長發展 AI 平台，而半導體產業庫存問題 2023 年已完成去化，(2) 台積電先進製程領先，AI 與 HPC 成長動能強勁，使台積電成為「AI 5」成員，(3)AI 領域廣泛遍及科技產業與非科技業，AI 晶片需求是幾間晶圓廠產能。

(4) 美國聯準會預計今年降息 3 次，確認通膨受控後，11 月美國大選前降息刺激經濟。

(5) 疫情迄今台灣超額儲蓄龐大，加上台股大漲，造成全民瘋搶高股息 ETF 成為震盪支撐。

群益進一步說明，生成式 AI 的崛起，改變過去決策式 AI 的應用侷限，資料中心等級 AI 伺服器龐大投資急迫，帶動 AI 伺服器市場將進入高速成長，以及上下供應鏈的發展，也同時驅動半導體未來 3-5 年成長。

另一方面，疫情期間因科技產業供應鏈不順暢而累積的超額庫存，歷經 2023 一整年的清庫存後，預料第一季是全年營運的最低點；訂單重新回流的情形不只在製造端，甚至連終端的消費產品如電競耳機、Android 手機等，同樣看到品牌廠推出新產品及訂單回流的跡象。