3月台灣消費信心創近2年高 投資股票信心衝上4年高點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 3 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總指數為 73.51 點，較上月上升 0.29 點，不僅連 6 升，並創下 2022 年 2 月以來新高，6 項調查指標中以投資股票上升最多，也創 2020 年 3 月以來高點，反映近期股市衝上 20000 點的樂觀情緒。