3月台灣消費信心創近2年高 投資股票信心衝上4年高點
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-27 13:01
中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日發布 3 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總指數為 73.51 點，較上月上升 0.29 點，不僅連 6 升，並創下 2022 年 2 月以來新高，6 項調查指標中以投資股票上升最多，也創 2020 年 3 月以來高點，反映近期股市衝上 20000 點的樂觀情緒。
台經中心說明，本次調查中有 5 項指標上升，1 項下降，其中，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為 63.41 點，月升 1.56 點。
其次為「未來半年就業機會」70.41 點，月升 0.18 點；「未來半年家庭經濟」為 79.5 點，月升 0.11 點。
「未來半年國內經濟景氣」為 83.68 點，月升 0.09 點；而本月上升幅度最少的指標為「未來半年物價水準」，調查為 32.25 點，月升 0.03 點。
其中，物價指標雖仍處相對低檔，回升至 2022 年以來相對高點，顯示民眾對通膨壓力的感受略減緩。
而此次調查唯一下降指標「未來半年購買耐久性財貨」為 111.84 點，月減 0.18 點。
從絕對水準來看，6 項指標有 5 項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」呈樂觀。
另外，「購買房地產時機」調查結果為 106.26 點，月減 0.08 點。
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