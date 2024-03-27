台股站穩2萬點 外資卻連三賣賣超68億元 反手買長榮航挺鴻海

台股今 (27) 日仍呈現高檔震盪走勢，最高漲至 20255.1 元，雖然尾盤出現小賣壓，終場仍上漲 73.63 點，以 20200.12 點作收，連續 5 天站在 2 萬點之上，成交量縮至 3856.31 億元。三大法人今天合計買超 34.61 億元，其中外資賣超 68.91 億，呈現連三賣，昨 (26) 日大砍長榮航後，今天回補 2.6 萬張，同時再加碼鴻海 1.2 萬張。