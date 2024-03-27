台股站穩2萬點 外資卻連三賣賣超68億元 反手買長榮航挺鴻海
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-27 18:04
台股今 (27) 日仍呈現高檔震盪走勢，最高漲至 20255.1 元，雖然尾盤出現小賣壓，終場仍上漲 73.63 點，以 20200.12 點作收，連續 5 天站在 2 萬點之上，成交量縮至 3856.31 億元。三大法人今天合計買超 34.61 億元，其中外資賣超 68.91 億，呈現連三賣，昨 (26) 日大砍長榮航後，今天回補 2.6 萬張，同時再加碼鴻海 1.2 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 68.91 億元，呈現連三賣；投信與自營商同站買方，投信買超 86.76 億元，自營商則回頭買超 16.76 億元，三大法人合計買超 34.61 億元。
外資昨天大砍長榮航 1.9 萬張後，今天則回頭買超 2.6 萬張，長榮航成為外資買超第一名。外資昨天買超鴻海最多，達 3.8 萬張，今天再加碼鴻海 1.2 萬張。另外，外資今天也買超開發金 2.1 萬張，中工 1.9 萬張，中信金 1 萬張，華榮 8778 張，鴻準 8536 張，中石化 8367 張，漢翔 5913 張，以及臺企銀 5202 張。ETF 則買超元大滬深 300 正 2(00637L)8382 張。
外資賣超部分，賣超聯電 1.5 萬張，神達 1.2 萬張，光寶科 9703 張，晟銘電 9209 張，上曜 7063 張，群創 6853 張，一銓 6162 張，力積電 6152 張，廣達 5672 張，以及永豐金 4543 張。另外 ETF 方面，外資減碼復華台灣科技優息 (00929)1.4 萬張，群益台灣精選高息 (00919)9853 張，以及統一台灣高息動能 (00939)6176 張。
投信今天買超神達 2.7 萬張，中信金 1.5 萬張，統一 5864 張，大聯大 5661 張，佳世達 4999 張，聯電 4938 張，寶成 4912 張，神基 4506 張，上海商銀 4327 張，以及矽格 3971 張。
投信賣超部分，今天賣超華通 3376 張，旺宏 2429 張，其他包括新日興、京元電子、健鼎、南亞科、緯創、至上、瑞儀，以及景碩都成為投信減碼對象。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇