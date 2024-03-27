ESG永續連結指標 兆豐、北富銀及合庫完成永豐餘2聯貸案共143 億

兆豐金控 ( 2886-TW ) 旗下兆豐銀行、台北富邦銀行及合作金庫銀行於 20 日合力完成永豐餘投控 99 億元聯貸案及永豐餘工業用紙公司新臺幣 44 億元聯貸案簽約，兩聯貸案金額合計新臺幣 143 億元，其中兆豐銀行擔任永豐餘投控之額度管理行、台北富邦銀行擔任永豐餘工紙之額度管理行，並由遠東銀行、元大銀行及農業金庫三家銀行共同參與，籌組完成。

永豐餘秉持「零廢棄」的理念，提出以循環經濟應對氣候變遷風險，減碳同時減廢，進一步發展出農業循環、紙循環、水循環、再生能源循環、碳循環的全循環系統，並榮獲 BS 8001 循環經濟認證，成為全球第一家取得最高等級 (Level 4 Optimizing)—「最佳化商業模式創新」榮譽的造紙業，積極推動能源轉型、廢棄物資源化。在再生能源循環方面，除擁有全台最大的木質素生質能發電，亦建置全台最大沼氣發電廠，將造紙製程中的水中有機物處理轉化為沼氣，取代化石燃料發電，並建立大數據資料庫，打造全綠能負碳中心。此外，永豐餘成立「碳管理事業群」，以碳管理為核心，結合再生材料及低碳能源，加上數位科技的運用，邁向「智慧能源」及「循環經濟」為主軸的碳科技產業模式。