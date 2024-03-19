〈兆豐金法說〉雷仲達：續稱公股金控獲利之冠 專注四大營運方針 再創高峰

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-19 16:33

兆豐金 (2886-TW) 今 (19) 日舉行法說會，兆豐金控董事長雷仲達強調，今年兆豐金融集團將專注於「兆豐第一、二大聚焦、三大支柱、四 C 策略」四大營運方針 , 維持公股金控第一的地位，讓兆豐再創高峰。

展望未來，雷仲達表示，將秉持四大營運方針：

「兆豐第一」：致力維持公股金控獲利第一名，並持續在聯貸、企金放款、外匯交易等業務維持市場領導地位。

「2 大聚焦」：在金控端強化銀行獲利動能，及積極提升非銀行端的獲利占比；在銀行端，除了現有強項企業金融的領導地位外，並同步發展房貸、財富管理、私人銀行及信託等消金業務。

「3 大支柱」是指，兆豐金控希望透過永續發展、數位轉型及營運韌性三大支柱來實現長期穩健獲利增長。首先是集團內積極推動之 ESG、永續金融、及企業社會責任等多項永續發展策略行動方案，其次為數位轉型：包含數位金融、大數據、區塊鏈等多項新趨勢科技發展方向，至於營運韌性：則是除了著重業務發展與獲利增長之外，也積極兼顧風險控管、資訊安全、法令遵循及內稽內控，以確保營運韌性。

「4C 策略」(4 Cross) 是指，「跨幣、跨境、跨資產及跨售」；「跨幣」係指兆豐將延續美元等跨幣別的業務領先地位;「跨境」指兆豐將運用遍布全球的營業據點優勢，成為台商跨境融資及供應鏈重組的穩健可靠伙伴;「跨資產」，運用專業的跨資產財務操作策略，靈活管理股權、利率、匯率、信用及相關衍生性商品部位，以延續過去的財務操作績效;「跨售」：積極透過各項數位金融專案，來協助深化現有共同行銷「跨售」效益。