將ESG納授信條件 兆豐銀統籌新鑫100億元聯貸案簽約完成 超額認參1.63倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-20 17:03

由兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行之新鑫股份有限公司（6871-TW）100 億元聯合授信案，圓滿籌組完成，於今（20）日舉行簽約，由兆豐銀行董事長雷仲達及新鑫董事長闕源龍共同主持。本聯合授信案初始規劃時便將相關 ESG 指標納入授信條件，鼓勵新鑫積極達成 ESG 目標，成就產業及金融界攜手為永續發展共盡心力。

本聯合授信案用途係供新鑫充實中期營運週轉金所需，由兆豐銀行及合作金庫統籌主辦，華南銀行及土地銀行共同主辦，合計 13 家金融同業踴躍參加，短期間內即籌組完成，超額認參高達 1.63 倍，顯見銀行團對新鑫業務能力之肯定，而給予之鼎力支持，及對其未來發展深具信心。

新鑫成立至今已逾 30 年，為裕融企業（9941-TW）100% 持股之子公司，近年策略轉型有成，現已成為跨足企業資融、商用車、微型金融、能源事業等產品的全方位融資租賃公司，並於商用車分期領域市占第一，獲中華信評核予長期信用評等為｢twA-｣，長期評等展望為｢正向｣之肯定。

海外市場方面，新鑫積極進軍東南亞市場，馬來西亞子公司將於今年上半年開幕，初期聚焦醫療設備、工具機、營建設備與商用車融資租賃，同時持續佈局其他國家之據點，以擴大海外布局。此外，新鑫近年也跨足綠電領域，包括光能發電、儲能、售電等，以具體行動配合政府政策支持再生能源的發展。