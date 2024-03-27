晶睿今年訂單能見度低 致力拉抬AI解決方案比重逾5成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-27 19:24

安控大廠晶睿 (3454-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理廖禎祺表示，由於大環境不確定因素多，全球經濟變數仍多，今年訂單能見度低，全年保守看待。不過廖禎祺提到，今年營運重點將放在拉抬 AI 解決方案的訂單比重至 5 成以上，以滿足客戶需求。

廖禎祺指出，由於總經環境狀況不明，晶睿面臨客戶進行庫存調整、拉貨趨緩，以及遞延出貨的情況。廖禎祺說明，在市場需求放緩的階段，晶睿回歸基本面，聚焦前端影像分析能力，發展符合市場需求的 AI 技術。

廖禎祺進一步指出，今年在品牌事業上，會致力拉抬 AI 解決方案的訂單比重至 50% 以上，透過 AI 分析模擬實際場景，滿足客戶各種應用需求。代工事業方面，目前產品基本上都導入 AI 技術，以因應強勁的市場需求，並積極布局美國以外市場，目前已拓展東南亞市場的新客戶。

另外，晶睿也力求全線產品 AI 智能化，將人工智能導入全產品線，未來在前端網路攝影機及後端網路錄影機都將具備分析能力。透過 AI 導入，將可大幅提升客戶的營運及管理效率。晶睿也積極推廣升級版 AI 產品以及全方位的 AI 解決方案，增加銷售優勢，近期在美國、歐洲都陸續發展指標性的成功案例。