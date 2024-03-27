華航強化北美版圖 競爭加劇對票價影響有限

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-27 14:54

華航 (2610-TW) 總經理高星潢今 (27) 日表示，對歐洲航點的布局暫時告一段落，接下來要進一步強化美國版圖，看好今年客運需求仍強勁，儘管各業者陸續強化北美市場，對票價影響仍有限。

華航說明，歐洲航線在開航布拉格後，已達到最佳的經濟規格，接下來規劃依既有航點需求加密航班。

對於北美，華航將於 7 月 14 日開航西雅圖，儘管國籍航空同業也積極插旗美西，但美中往來客運需求強勁，預料對票價影響有限。

華航規劃今年將交機 5 架 321 要交機，還有 3 架 777F 貨機報到，但同時汰換 738 客機、747 貨機。

華航今日與米其林一星台北美福大飯店米香餐廳合作，推出「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理搬到高空，4 月 1 日起於台灣出發的區域線如東南亞、兩岸及部份日韓航線全艙等亮相。