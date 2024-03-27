華航強化北美版圖 競爭加劇對票價影響有限
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-27 14:54
華航 (2610-TW) 總經理高星潢今 (27) 日表示，對歐洲航點的布局暫時告一段落，接下來要進一步強化美國版圖，看好今年客運需求仍強勁，儘管各業者陸續強化北美市場，對票價影響仍有限。
華航說明，歐洲航線在開航布拉格後，已達到最佳的經濟規格，接下來規劃依既有航點需求加密航班。
對於北美，華航將於 7 月 14 日開航西雅圖，儘管國籍航空同業也積極插旗美西，但美中往來客運需求強勁，預料對票價影響有限。
華航規劃今年將交機 5 架 321 要交機，還有 3 架 777F 貨機報到，但同時汰換 738 客機、747 貨機。
華航今日與米其林一星台北美福大飯店米香餐廳合作，推出「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理搬到高空，4 月 1 日起於台灣出發的區域線如東南亞、兩岸及部份日韓航線全艙等亮相。
高星潢說，作為國內航空業領導者，致力為旅客提供最優質的飛行體驗，餐飲方面陸續在不同航線與各料理領域佼佼者合作，此次米香善用當令在地食材為華航設計全艙等專屬佳餚，與華航「永續、環保」的經營理念結合，同時向國際宣傳台灣美食文化。
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