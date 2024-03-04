落實ESG植樹抗暖化 兆豐集團110員工種樹減碳愛地球
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-04 14:40
兆豐保險響應母公司兆豐金控 (2886-TW) ESG 永續政策，於 3 月 2 日號召集團旗下兆豐銀行、兆豐證券、兆豐票券、兆豐投信、兆豐資產管理等子公司共約 110 名志工，參與「臺中大肚山龍目井步道防火林帶復育樹島建置」，守護環境之際也落實集團永續理念。
順應大肚山區原生植物復育，兆豐集團自 2021 年起，連續 4 年攜手臺灣山林復 育協會合作辦理植樹活動，提前在梅雨季節來臨前，在台中市大肚山龍目井步道 防火林帶進行防火林帶的植樹作業，藉由補植大肚山潛在森林應有的樹苗，培育 更多防火林帶以減少大肚山火燒並改善臺中市空氣，促使森林順利演替並塑造大 肚山美麗森林的樣貌。
兆豐保險表示，本次的防火林帶復育樹島建置，地點位於龍目井步道，防火林帶全長 560 公尺、 寬 10 公尺，設置規劃將保留現地野生樹苗，外圍種植富含水份且不會長草的榕屬植物作防火帶，再於步道二側種植大肚山潛在森林的樹種，防火林帶將清除地被層的大黍草，降低野火延燒的機會，落實生態保護。
兆豐保險長期致力於社會公益，包括與地方政府合作為經濟弱勢族群規劃微型保 險，協助其建構基本保障；亦與中華民國超級馬拉松運動協會合推廣綠色賽事；另外，兆豐保險今年首度贊助的 江宜珊、江宜璇兩位跆拳道選手，分別在泰國、美國公開賽奪得亮眼成績，讓台灣跆拳道揚名國際。
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