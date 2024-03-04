財金系所學子最嚮往的公司 兆豐金控、兆豐保險同獲保險龍鳳獎
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-04 18:39
2024 年「全國保險財金系所畢業生就業意願大調查」結果出爐。兆豐金控 (2886-TW) 及旗下子公司兆豐保險分別獲頒「保險財金系所應屆畢業生最嚮往的金控公司 - 優等獎」、「保險財金系所應屆畢業生最嚮往的產險公司 - 特優獎」。
保險龍鳳獎是由現代保險教育事務基金會，針對全國財金系所學生進行就業意願調查，該項調查 29 年來獲得各界高度肯定，已是大學畢業生求職時重要參考指標。兆豐金控及兆豐保險憑藉著穩健經營、服務專業的形象，從眾多競爭者中脫穎而出，深獲財金系所畢業生的肯定。
兆豐金控一直以來除了積極衝刺業務，也不忘照顧員工，不但在公股金控中穩居獲利領頭羊，亦屢屢率先同業提高員工福利；在 ESG 的推動上，兆豐金控也不落人後，落實「發揮正向力量、引領永續發展」的使命，吸引眾多財金系所的科班生認同集團理念、進而願意加入集團一同努力。
兆豐保險響應數位化趨勢，持續優化網路投保流程與電子保單，並擴大招募包含數位、財務、風控等相關領域的專業人才；同時亦響應母公司兆豐金控政策，持續提升員工福利，陸續啟動調薪、提高員工伙食津貼、開辦員工持股信託，鼓勵員工進行長期、有規律的理財，提前規劃退休生活，以此凝聚員工對公司的向心力。
兆豐金控及兆豐保險提供員工紮實的教育訓練、健康安全的工作環境及完善的福利，讓員工可以在職場安心打拚，從中獲得工作成就感，並獲得保險龍鳳獎肯定，也持續歡迎有熱忱的社會新鮮人一同打拚，在幸福的工作環境中共同成長及發展。
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