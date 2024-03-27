〈紐約匯市〉美元升 日財長口頭干預後 日元仍未止貶

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-27 05:50

美元指數周二 (26 日) 上漲，交易員正在等待新的催化劑提供有關聯準會 (Fed) 政策的線索；在日本財務大臣表示不排除採取任何措施來阻貶日元後，日元下跌。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.08%，報 104.31。

周二數據顯示，美國 2 月耐久財訂單增幅超出預期，與此同時，第一季經濟成長前景依舊樂觀，企業設備支出顯示初步復甦跡象。

ForexLive 首席外匯分析師 Adam Button 表示：「市場正在密切尋找美國經濟破裂的跡象，但很難找到，這點從今日的耐久財訂單數據便可得證。」

即將在周五 (29 日) 出爐的個人消費支出物價指數 (PCE) 是本周的主要催化劑。市場預估美國 2 月核心 PCE 月增率達 0.3%，年增率估維持在 2.8%。不過，因周五適逢耶穌受難日假期，美國股債市休市，周五交易量可能較低。

此外，美元本周可能因月底和季末投資組合再平衡而面臨一些壓力。

日本官員持續進行口頭干預後，日元回吐稍早升幅，截稿前下跌 0.1%，至 151.54 日元兌 1 美元。即使日本央行在上周結束實施長達八年的負利率政策，日元過去一周依舊走貶。

交易員持續關注日本和全球其他地區的利差，尤其是美國。日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周二表示，匯率快速波動的狀況並不理想。日本財務省副大臣神田真人 (Masato Kanda) 周一警告投機人士不應試圖拋售日元。

野村證券 (Nomura) 貨幣策略師 Yusuke Miyairi 表示：「美元兌日元徘徊在 151.50 水平附近。因利差收益，人們希望做出美元兌日元，但若日元跌至 152 或 153，可能會遭日本貨幣當局懲罰，所以他們不想嘗試。」

自上周五突然大幅走低後，人民幣的走勢也備受市場關注。中國人民銀行公布比預期更強的中間價後，離岸人民幣今震盪持平，截稿前微升 0.01%，至 7.2481 人民幣兌 1 美元。

其他貨幣方面，歐元小跌 0.05% 至 1.0830 美元。英鎊跌 0.07% 至 1.2626 美元。澳幣跌 0.1% 至 0.6532 美元。

比特幣下跌 1.3% 至 69,770 美元，低於 3 月 14 日創下的歷史高點 73,803.25 美元。

截至台灣時間周三 (27 日) 約 6:00 價格: