〈台幣〉股匯上沖下洗 升轉貶收31.896元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-26 18:23

新台幣兌美元匯率今 (26) 日走勢震盪，由於台股盤中跳水翻黑，匯市亦湧現美元買盤，使得匯價上沖下洗，由升轉貶，終場收在 31.896 元，貶值 3.1 分，高低振盪多達 1.78 角，台北外匯市場成交金額 11.02 億美元。

由於適逢月底、季底，出口商有實質拋匯需求，新台幣兌美元今天以 31.83 元開盤後，最高來到 31.76 元、升值 1.05 角，但美元買盤隨之出籠，匯價又摜破 31.9 元關卡，最低 31.938 元，終場收在 31.896 元，貶 3.1 分。

觀察主要貨幣今天對美元，根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數下跌 0.15%，歐元升值 0.25%，韓元、新加坡幣升值 0.19%，人民幣貶值 0.14%，新台幣貶值 0.1%，越南盾小貶 0.04%。