華為旗艦機P70系列隨時上架開售？門市人員：4月初可來店預訂

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-26 15:00

市場盛傳華為旗艦機 P70 系列可能隨時會開售，北京朝陽區好世界商業廣場一家華為門市工作人員表示，消費者 4 月初可以在門市預訂 P70 系列，但暫時沒有更多消息。

據《新京報》周二（26 日）報導，該門市人員說：「現在網上關於華為 P70 的圖片都是假的，網友 P 的。」

大多數北京門市則表示，暫時還沒有接到任何消息。深圳多家門市說，還沒開始接受預訂，消費者「可以先加微信，回頭有消息的時候第一時間通知」。

《新京報》指出，P70 系列很可能像 Mate 60 系列一樣，加入先鋒計畫，在 4 月某一天突然上架。業界普遍認為，P70 系列有望成為上半年手機市場「爆款」產品。

P70 系列可能會搭載麒麟 9000S 晶片，該晶片也曾用於 Mate 60 系列。 去年 8 月華為推出的 Mate 60 系列，採用了自研 7 奈米製程製造的 5G 晶片。