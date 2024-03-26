〈台股盤前〉2萬點改奏類股輪旋曲 重電股還是盤面狠角色

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 08:25

台北股市昨日尾盤賣盤湧現收跌，大盤終場收跌 36.18 點或 0.18%，成交值萎縮爲 3765 億元，市場專家指出，台股站上 2 萬點大關後，仍將呈現高檔震盪輪漲格局，重電族群及獲利走勢佳的低基期個股仍是市場首選。

在台北股市集中市場大盤類股高檔輪動同時，「居高思危」是投資耳熟能詳的勸世歌，黃漢成說，市場風險已大幅提高，未來不排除 1000 點的多頭格局回檔，投資人應善設停損並留意本身的風險承受度；善設停損也等於是考驗投資人確保戰果的執行力。

今晨收盤的美股方面，道瓊指數下跌 162.26 點，或 0.41%，收 39,313.64 點。那斯達克指數下跌 44.35 點，或 0.27%，收 16,384.47 點。S&P 500 指數下跌 15.99 點，或 0.31%，收 5,218.19 點。費城半導體指數下跌 16.77 點，或 0.34%，收 4,891.49 點。NYSE FANG + 指數下跌 24.99 點，或 0.25%，收 10,088.13 點。

其中，NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收高。Meta (META-US) 下跌 1.29%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.83%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.46%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.47%。台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.22%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.98%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.97%。

值得注意是 ，AMD (AMD-US) 下滑超 0.5%，英特爾 (INTC-US) 受挫 1.74%。外媒報導，中國已提出最新指導原則，祭出嚴格的政府採購規定，規定政府電腦不得使用 AMD、英特爾的晶片。