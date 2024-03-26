〈台股盤前〉2萬點改奏類股輪旋曲 重電股還是盤面狠角色
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-26 08:25
台北股市昨日尾盤賣盤湧現收跌，大盤終場收跌 36.18 點或 0.18%，成交值萎縮爲 3765 億元，市場專家指出，台股站上 2 萬點大關後，仍將呈現高檔震盪輪漲格局，重電族群及獲利走勢佳的低基期個股仍是市場首選。
在台灣地區電價即將調漲同時，市場注意的焦點在重電族群並沒有退散，今天盤中焦點仍會在士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW) 股價攀高，華城 (1519-TW) 上漲，且由士電公布的自結 2 月單月稅後純益達 2.86 億元，年增 37%，每股純益 0.55 元，箊對重電股水打了一劑營養針。預估重電設備之後，包括電線、電纜、綠電族群有機會再度跟上。
證券分析師黃漢成說，目前市場圍繞在輝達的 AI 衍生 題材打轉，在 GTC 最新的發表會中，顯然市場焦點指向人形機器人，包括所羅門 (2359-TW) 受注意，甚至目前如華晶科 (3059-TW)、今國光 (6209-TW)、中揚光 (6668-TW) 都是市場認為可能進一步受惠的個股，工業電腦也是一樣受惠。
在台北股市集中市場大盤類股高檔輪動同時，「居高思危」是投資耳熟能詳的勸世歌，黃漢成說，市場風險已大幅提高，未來不排除 1000 點的多頭格局回檔，投資人應善設停損並留意本身的風險承受度；善設停損也等於是考驗投資人確保戰果的執行力。
今晨收盤的美股方面，道瓊指數下跌 162.26 點，或 0.41%，收 39,313.64 點。那斯達克指數下跌 44.35 點，或 0.27%，收 16,384.47 點。S&P 500 指數下跌 15.99 點，或 0.31%，收 5,218.19 點。費城半導體指數下跌 16.77 點，或 0.34%，收 4,891.49 點。NYSE FANG + 指數下跌 24.99 點，或 0.25%，收 10,088.13 點。
其中，NYSE FANG + 指數中的科技五大天王多收高。Meta (META-US) 下跌 1.29%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.83%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.46%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.47%。台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.22%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.98%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.08%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.97%。
值得注意是 ，AMD (AMD-US) 下滑超 0.5%，英特爾 (INTC-US) 受挫 1.74%。外媒報導，中國已提出最新指導原則，祭出嚴格的政府採購規定，規定政府電腦不得使用 AMD、英特爾的晶片。
在企業重要訊息部分，AI 概念股廣達 (2382-TW) 配息 9 元，訂在 4 月 12 日除息；緯創 (3231-TW)26 日晚間新安廠發生火警事故並波及揚明光 (3504-TW)，所幸人員疏散得宜，並沒有傷亡事件付出。
PCB 廠高技 (5439-TW)25 日決議赴泰國設立子公司，並朝向在泰國當地設立月 產 10 萬平方呎產能規劃。高技對泰國投資剛剛要起步，不過，手腳快速的定穎 (3715-TW) 在泰國設立的新廠，預計今年第四季進入量產，而台灣 PCB 廠包括欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW) 等硬板廠，也積極對泰國投資。
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