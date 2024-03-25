〈台股盤前〉美股高檔攻勢暫緩 台股上2萬點但追價動能不足

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-25 08:40

台股上周五雖再創歷史新高，但出現明顯震盪，終場僅以小紅作收；法人認為，台股雖然連 2 日創高，但量能卻未能跟隨放大、追價意願不足，短線將不易強攻，但受惠 ETF 持續進場，加上 FED 維持降息預測，仍能支撐台股表現。

台股上周五雖然衝上 20296.1 點，再創歷史新高，但受到央行意外升息半碼影響、震盪加劇，盤中一度翻黑挫逾百點，最低來到 20084.31 點，高低震盪超過 200 點，終場小漲 29.34 點，以 20228.43 點作收，再創收盤新高。

美股上週五漲跌互見，道瓊下跌 305.47 點或 0.77%、標普小跌 7.35 點或 0.14%；那指上漲 26.98 點或 0.16%、費半上漲 10.39 點或 0.21%，其中，輝達 (NVDA-US) 收漲 3.12%。