〈台股盤後〉電子權值熄火尾盤翻黑 下跌36點收20192點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-25 14:22

台股今 (25) 日在電子權值走弱下，尾盤下殺再度翻黑，收 20192.25 點，下跌 36.18 點或 0.18%，成交金額 3699 億元；櫃買指數則收紅，上漲 1.1 點或 0.4%，來到 252.27 點。盤面上以重電族群表現最為強勢。

台積電今日下跌 5 元或 0.6%，收 780 元，鴻海收在平盤，聯發科、廣達、台達電、日月光投控、聯電等全面走跌；矽力 *-KY 重挫 4.6%、群光也跌 4%，英業達、力成跌逾 3%、達發、臻鼎 - KY、光寶科等跌 2%。

高價股則呈現漲跌互見，世芯 - KY、大立光均收漲，祥碩更是大漲 6%、亞德克 - KY 漲 2.3%；但緯穎、旭隼、嘉澤跌 1% 上下，川湖跌近 2.7%。

大型電子股乏力下，資金也轉往傳產族群，重電股續強，華城飆漲停 785 元再創新天價，士電漲逾 9%、大同漲 6%；貨櫃三雄也連袂走揚，長榮漲 2%、陽明及萬海也收漲；台塑四寶也全面收在平盤之上。