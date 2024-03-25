〈台股盤中〉類股輪動撐2萬點 權值股中場休息 重電及中小型蹦跳
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-25 11:49
台北股市今 (25) 日早盤市場資金不再狂敲包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等電子權值股，但 AI 的人型機器人以及重電族群仍爲市場焦點，早盤過後在記憶體族群上攻助威下指數上大幅拉升到 20285 點的盤中高點，專家指出，台股站上 2 萬點大關後，仍將呈現高檔震盪輪漲格局。
在台灣地區電價即將調漲同時，市場注意的焦點在重電族群並沒有退散，今天盤中士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW) 股價攀高，華城 (1519-TW) 攻上漲停；證券分析師黃漢成說，，同時目前市場圍繞在輝達的 AI 題材打轉，目前在最新的發表會中，顯然市場焦點指向人形機器人，包括所羅門 (2359-TW) 及廣明 (6188-TW) 受注意，甚至目前如華晶科 (3059-TW)、今國光 (6209-TW)、中揚光 (6668-TW) 都是市場認為可能進一步受惠的個股。
但在大盤類股高檔輪動同時，黃漢成說，市場風險已大幅提高，未來不排除 1000 點的多頭格局回檔，投資人應善設停損並留意本身的風險承受度。
台北股市今天開盤大盤指數以 20228.64 點開出，盤中最高 20285.38 點，最低 20172.8 點，預估全場成交值 3779 億元。
至於台積電，今天早盤多方力道減弱，股價 783 元開出，最高 788 元，最低 779 元，盤中成交量 1.23 萬張。
今天早盤在貨櫃航運股早盤強勢，但長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 股價 11 點半承壓下殺
同時，金融股今天也缺乏助攻之力，盤中金融類股指數下殺 0.33%。
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