〈台股盤中〉類股輪動撐2萬點 權值股中場休息 重電及中小型蹦跳

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-25 11:49

台北股市今 (25) 日早盤市場資金不再狂敲包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 等電子權值股，但 AI 的人型機器人以及重電族群仍爲市場焦點，早盤過後在記憶體族群上攻助威下指數上大幅拉升到 20285 點的盤中高點，專家指出，台股站上 2 萬點大關後，仍將呈現高檔震盪輪漲格局。

但在大盤類股高檔輪動同時，黃漢成說，市場風險已大幅提高，未來不排除 1000 點的多頭格局回檔，投資人應善設停損並留意本身的風險承受度。

台北股市今天開盤大盤指數以 20228.64 點開出，盤中最高 20285.38 點，最低 20172.8 點，預估全場成交值 3779 億元。

至於台積電，今天早盤多方力道減弱，股價 783 元開出，最高 788 元，最低 779 元，盤中成交量 1.23 萬張。

今天早盤在貨櫃航運股早盤強勢，但長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 股價 11 點半承壓下殺