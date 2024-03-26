第一銀行深耕「億」級客戶 戶數及資產規模奪業界前3

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-26 10:29

第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行自 2021 年 9 月開辦高資產財管業務，截至今年 2 月底高資產財富管理客戶數 1449 戶，管理資產規模近新臺幣 1517 億元，分別較去年同期成長 192％、109％，戶數排名業界第 2，管理資產規模站上第 3。

「期盼能陪伴高資產客戶『億』起成長」一直是第一銀行經營高資產財管業務的宗旨，除不定期推出專屬高資產客戶的商品外，並依照客戶需求量身訂做資產配置規劃，完成客戶長期理財投資或傳承的目標，從金融專業、頂級服務與智能科技等處著手，以提供 360 度的全面向服務。

第一銀行結合授信、投資、稅務及信託等專家團隊，並與會計師、律師事務所等外部專業機構合作，以團體協作方式與營業單位共同經營與服務，協助客戶財富傳承、風險管理與接班規劃等，亦能針對不同需求整合出更專業的規劃。

針對頂級服務面，打造「富貴豐盈旗艦中心」，結合數位藝術迎賓空間，營造藝術畫廊的氛圍，提供高資產客戶交流的最佳空間，同時引進高端禮賓秘書、提供高資產客戶全年無休的私人禮賓服務，層面涵蓋「健康」、「生活」、「旅遊」及「醫療」等需求，深化客戶關係經營的同時又能提升服務精緻度。

鑒於金融科技與智能化財管為未來發展之趨勢，第一銀行現正導入私人銀行系統，期望透過系統管理，加強法令遵循、強化投資組合風險管理、滿足客戶客製化投資組合需求及交易流程優化，提供高資產客戶全方位而健全的服務模式；在兼顧客戶權益、業務效益及風險控管的前提下，聚焦多元金融商品之創新，並搭配數位科技運用滿足客戶即時需求，提供優質服務體驗。