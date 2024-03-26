〈貴金屬盤後〉降息押注穩固 金價上漲 市場等待美PCE出爐

鉅亨網新聞中心 2024-03-26 06:33

受聯準會 (Fed) 今年降息預期推動，金價周一 (25 日) 走強。交易員正在等待本周稍晚出爐的美國通膨數據，以確認可能的降息時間。

4 月交割的黃金期貨上漲 0.60%，報每盎司 2,173 美元。現貨黃金漲 0.31%，報每盎司 2,171.86 美元。

定於本周出爐的數據，除了每周四固定公布的失業救濟金申請人數以外，還有美國上月核心個人消費支出物價指數 (PCE)。不過，因周五(29 日) 適逢耶穌受難日假期，對 PCE 數據的市場反應可能要到下周才會看到。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Bart Melek 認為，金價可能在第二季輕鬆觸及 2,300 美元或更高水平，因為目前為止尚未參與金價漲勢的全權委託交易員和 ETF 投資人，在確認降息後就會進入市場。

不過 Melek 也稱，更強勁的經濟數據可能促使金價回落。

在 Fed 重申對今年降息三次的預測後，金價上周登上歷史高點。交易員預估 6 月降息的可能性為 70%，高於上周 Fed 會議前的 65%。較低的利率往往使持有黃金更具吸引力。

儘管如此，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 重申，他認為今年只需要降息一次，且強勁的經濟表現將使央行維持謹慎態度。

有多位 Fed 官員將在本周發表談話，包含 Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 和主席鮑爾(Jerome Powell)。