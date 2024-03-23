〈貴金屬盤後〉美元走漲 黃金自歷史高點回落
鉅亨網編譯許家華 2024-03-23 06:24
隨著美元走強，黃金價格周五 (22 日) 下跌，但在美國聯準會 (Fed) 暗示其降息計畫後，現貨黃金周四早盤觸及歷史高點，本周上漲。
美元登上一個多月來的最高點，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。
芝加哥藍線期貨首席市場策略師 Phillip Streible 指出，只要實際利率較低、央行持續購買、零售需求以及政治對沖，黃金回調程度就有限。
Streible 補充道，黃金必須保持在 2150-2145 美元附近的支撐位之上，才能持續其看漲動能。
根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 76%，自 Fed 公布決策前的 65% 升上來。
利率下降可削減持有不孳息的黃金之機會成本。
美銀全球研究部表示，截至周三來的一周內，流向黃金的資金達到近一年來的最高水準。
然而，道明證券報告指出，「黃金的局勢已惡化，商品交易顧問 (CTA) 現在是最大多頭狀態，宏觀交易者的部位與利率市場定價一致，而上海交易者經過幾月來大肆採買後，已削減了購買量。」
在實體市場上，印度的珠寶店本周生意慘澹，因為創紀錄高點的價格令消費者退避三舍，但中國的需求仍然穩定。
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