〈貴金屬盤後〉美元走漲 黃金自歷史高點回落

鉅亨網編譯許家華 2024-03-23 06:24

隨著美元走強，黃金價格周五 (22 日) 下跌，但在美國聯準會 (Fed) 暗示其降息計畫後，現貨黃金周四早盤觸及歷史高點，本周上漲。

4 月交割的紐約黃金期貨下跌 1.1% ，收每盎司 2160 美元。

黃金現貨價格下跌 0.7% ，報每盎司 2166.57 美元。Fed 稱今年仍將降息 3 次後，周四黃金價格觸及史上高點 2222.39 美元。

芝加哥藍線期貨首席市場策略師 Phillip Streible 指出，只要實際利率較低、央行持續購買、零售需求以及政治對沖，黃金回調程度就有限。

Streible 補充道，黃金必須保持在 2150-2145 美元附近的支撐位之上，才能持續其看漲動能。

根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 76%，自 Fed 公布決策前的 65% 升上來。

利率下降可削減持有不孳息的黃金之機會成本。

在實體市場上，印度的珠寶店本周生意慘澹，因為創紀錄高點的價格令消費者退避三舍，但中國的需求仍然穩定。

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