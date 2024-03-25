日產計畫3年內推出30款新車型 提升全球銷售

鉅亨網新聞中心 2024-03-25 19:55

日產汽車周一 (25 日) 宣布新中期業務計畫，預計在 3 年內將汽車銷量增加 100 萬輛，計畫在 2026 財年前推出 30 款新車型，當中 16 款為電動車型，目標到 2030 年將電動車生產成本降低 30%，以提高獲利能力。

這家日本銷量第三大汽車製造商表示，其目標是到 2027 年 3 月的財年末營業利潤率超過 6%，股東總回報率超過 30%。

日產預計，屆時全電池動力汽車將占其全球銷量的約五分之一，而使用混合動力系統的汽車將占另外五分之一，而僅配備內燃機的汽車將占剩餘的 60%。

在承諾提高公司全球獲利的同時，執行長內田誠表示，日產汽車在中國市場遇到了一些困難。

他說：「老實說，我們在銷量方面一直舉步維艱。在過去 5 個月裡，情況有所改善。但我們的產能仍然過剩。」