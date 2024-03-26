大摩：避險基金今年湧入歐股、砍倉美股

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-26 09:13

摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 數據顯示，全球避險基金今年不斷增持歐股，並隨著美股估值過高的辯論持續而降低對美股的投資。

歐洲 STOXX 600 指數今年已漲 6.5%，落後標普 500 指數的 9.6%。後者在去年漲了 24%，是 STOXX 600 的兩倍。

美銀證券指出，標普 500 指數的預期本益比為 21 倍，歐股的預期本益比則為 14 倍。

大摩表示，STOXX 600 自 1 月中旬開始上漲以來，避險基金在將近七成的交易時段買入歐股，投資組合中對歐股的曝險部位，已從 2023 年底的 17% 以下增至約 19%。

大摩指出，投資人大多增加歐股的多頭部位，看好歐股後市走強，其中最受青睞的產業為資訊科技服務、工業、半導體、電氣設備以及生命科學工具及服務。

許多市場參與者認為，美股的溢價遠高於全球股市。

大摩股票策略師 Michael Wilson 表示，美股的進一步漲勢取決於今明兩年獲利前景是否更佳。「我們認為，這次的反彈主要是由聯準會 (Fed) 第四季的鴿派轉向所帶動，這導致金融環境更寬鬆且資本成本下滑。」