〈永豐金法說〉黃蔭基：台股今年是瑪莎拉蒂 這4檔股票不跌就無敗象

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-25 18:00

永豐金 (2890-TW) 今 (25) 日召開法說會，台股站上 2 萬點，首席經濟學家黃蔭基坦言，確實是過熱，但現在的投資環境處於「AI 就是未來、AI 就是信仰」，大盤還在上升軌道，高點會衝到哪裡已無法預測或量化了；黃蔭基說，只要看台積電、鴻海、聯發科、廣達 4 檔股價不跌，台股就會沒有敗象。

加權指數近來屢創新高，今天震盪下挫以 20192 點作收，黃蔭基表示，台股去年底起發動的這波行情，是由 AI、利率、高股息三大概念主導，指數已經突破經濟基本面了，超越他先前預測的 18800 點高點，當時是以 2024 年預估 EPS 及約 17 倍的本益比來計算，現在整整多出 1200 點。

若用汽車來形容，台股去年是有漲、有跌的藍寶堅尼，藍寶堅尼中有大牛或小牛；今年預期續維持高檔、還在上升的軌道，可說是沒敗相的瑪莎拉蒂。

黃蔭基指出，今年以來至 3 月 22 日止，台積電、聯發科、鴻海、奇鋐、廣達等五檔股票，合計貢獻加權指數 85% 的漲幅，光是台積電一檔就貢獻了 72% 漲幅。

儘管台股還在上升軌道當中，但黃蔭基示警，地緣政治還是最麻煩的，「不知道何時又會有射彈危機」。

談及 00940 搶購風波，黃蔭基表示，這就像當年蛋塔之亂一樣，「開店一窩蜂、申購一路瘋」，如果地緣政治風險升溫，ETF 不僅助漲、更會助跌，就如同 2018 年的股災，當時單日重挫近 700 點，跌下來的時候速度會非常快。