〈永豐金法說〉黃蔭基：台股今年是瑪莎拉蒂 這4檔股票不跌就無敗象

黃蔭基建議投資人,原本主打存股的民眾就繼續存股,賺價差者就賺價差,喜歡當沖就繼續當沖。查理蒙格曾說過「The big money is not in the buying and selling, but in the waiting.」,也就是說,要尋找優質的長期投資並堅定地長期持有,像是台積電、聯發科等好股票,就應長期持有。