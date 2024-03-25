〈永豐金法說〉黃蔭基：央行轉向恐與00940也有關 估今年不再升息

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-25 20:00

黃蔭基說明，若從近來 00940、高股息 ETF 風波來看，某種程度是反映大家對高殖利率的期待，主要受到物價上漲影響，舉例來說，排骨飯售價漲到 150 元，未來只會上漲、不會下跌，物價有僵固性，房價也是一樣，因此，儘管台灣央行升息半碼，但通膨預期心理不會這麼快消失。

為何台灣央行之前不一次升息到位？黃蔭基坦言，這次真的讓各家機構都相當意外，幾乎沒有一家預測到 3 月會升息，儘管央行表示升息目的是為了因應 4 月電價調漲造成通膨壓力，但他研判可能也與 00940 之亂有關，大家都在解定存、解保單，可能造成央行突然轉向的原因之一，希望這個風潮暫緩下來。

黃蔭基認為，台灣央行重啟升息循環機會不大，預測貨幣政策會從原先的「5403」(升 5 次、停 4 次、未來三季不升)，轉變為「5313」(升 5 次、停 3 次、升 1 次、未來三季不升)，6 月升息的機率不高。

關於台、美利率決策，黃蔭基預估，台灣央行今年 6 月、9 月、12 月都不會再升息，維持基準利率不變；永豐金對於台灣 2024 年經濟成長率預測為 3.19%，第 1 至 4 季分別為 5.41%、3.51%、2.88%、1.27%，主要受惠去年基期因素，加上出口恢復動能，可望達到每月 400 億美元以上。

美國聯準會方面，黃蔭基預測，Fed 將啟動降息循環，今年 6 月、9 月、12 月各降息 1 碼 (0.25 個百分點)，明年會再降 3 碼，分別落在明年第一、二、三季。美元方面，由於美國上修經濟成長率及消費者物價指數年增率，加上目前仍不降息，預測美元至 5、6 月前仍維持強勢，台幣會稍微弱一些，要等到美國真的降息才會改善。