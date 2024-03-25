〈永豐金法說〉今年股息配發「一定比去年多」 法人樂觀估上看1元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-25 16:21

永豐金 (2890-TW) 今 (25) 日召開法說會，對於股利政策議題，財務長許如玫說明，2023 年度其他權益提列特別盈餘公積迴轉約 90 億元，可列入可分配盈餘，總經理朱士廷透露，股利「一定比去年多」，但仍有三大考量，包括市場期待、子公司上繳獲利及兼顧未來發展。法人樂觀估算，去年 EPS 1.62 元，今年配發金額有望達到 1 元水準。

永豐金去年每股配發現金股利 0.6 元、股票股利 0.2 元，外界關注股利政策，許如玫指出，事實上，2023 年配發 2022 年股利時，永豐金是唯二家有足夠可分配盈餘的金控，過往也都是在股利政策上適度的保留資本，因此更無須動用資本公積配息，全數來自可分配盈餘。

展望今年，許如玫說，在去年獲利創新高下，希望維持穩定的股利配發政策，過往配發率約在 6 成左右，今年可望仍有相當的水準，並以現金為主、股票為輔，再提報到董事會、股東會決定。

朱士廷補充說明，公司股利配發有三大面向需要考量，首先是回應市場投資人期待，其次為子公司上繳多少獲利，第三則是兼顧未來發展，金控希望維持穩健的配發率，會維持現金多於股票的原則，加上永豐金去年獲利顯著成長，因此，希望股利政策對於股東來說，能維持持續性、可預測性及可被信賴。

朱士廷強調，期許公司出現下一個成長動能，希望保留一些資金讓各子公司兼顧各項業務發展，對於今年獲利是否能力拚再創新高，朱士廷說，會朝這個目標繼續努力。

永豐金去年淨收益 539 億元，年成長 14.1%，稅後純益 197.6 億元，年增 23.8%，雙創歷史新高，每股純益為 1.62 元，ROE (股東權益報酬率) 11.55%，在同業中排名第二，並連續三年維持 10% 以上的水準，每股淨值 15.22 元。

朱士廷表示，永豐金控長期獲利表現亮麗，以金控近 5 年 (2018~2023 年) 的獲利能力觀察，5 年稅後純益成長 110%、每股稅後純益成長 93%、ROE 增加 4.83 個百分點，成長性皆優於同業。