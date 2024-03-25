113年1、2月期統一發票開獎 千萬特別獎「16620962」

113 年 1、2 月期統一發票今 (25) 日開獎，特別獎號碼開出為「16620962」，八位數號碼全部相同者可獲得 1000 萬元獎金，200 萬元特獎號碼為「50008017」，本期中獎發票自今年 4 月 6 日開始兌領，期限至 7 月 5 日止。

113 年 1、2 月期統一發票中獎號碼已經開出，特別獎 (1000 萬元)「16620962」；特獎 (200 萬元)「50008017」；頭獎 (20 萬元) 3 組分別為「73705743」、「90315047」、「10604429」。

若您的發票號碼與頭獎末 7 碼相同，將可獲二獎 4 萬元，三獎 1 萬元、四獎 4000 元、五獎 1000 元，與頭獎號碼末 3 位相同者則各得獎金 200 元。