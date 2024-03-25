〈台幣〉高低價差逾2角 放量收升9.3分至31.865元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-25 17:45

新台幣今 (25) 日強勁彈升，一度升值多達 1.98 角，最高來到 31.76 元，終場收在 31.865 元，升值 9.3 分，台北外匯經紀公司成交值擴大至 11.82 億美元，高低價差達 2.3 角。

新台幣今日以 31.97 元、貶值 1.2 分開出後，轉為升值態勢，最高一度來到 31.76 元，升值 1.98 角，終場收在 31.865 元，升值 9.3 分，呈現大幅度的震盪，反映市場對美國升息預期的分歧。

觀察主要亞幣，新台幣升值達 0.29%，人民幣升值 0.25%，星元升約 0.2%，韓元收斂升幅至 0.1% 左右，日圓由強勁升值轉為平盤附近波動，泰銖則轉貶至 0.3% 之上。