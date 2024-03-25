search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

〈台幣〉高低價差逾2角 放量收升9.3分至31.865元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-25 17:45

news-cover-image
新台幣終場收在31.865元，升值9.3分。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (25) 日強勁彈升，一度升值多達 1.98 角，最高來到 31.76 元，終場收在 31.865 元，升值 9.3 分，台北外匯經紀公司成交值擴大至 11.82 億美元，高低價差達 2.3 角。

新台幣今日以 31.97 元、貶值 1.2 分開出後，轉為升值態勢，最高一度來到 31.76 元，升值 1.98 角，終場收在 31.865 元，升值 9.3 分，呈現大幅度的震盪，反映市場對美國升息預期的分歧。

觀察主要亞幣，新台幣升值達 0.29%，人民幣升值 0.25%，星元升約 0.2%，韓元收斂升幅至 0.1% 左右，日圓由強勁升值轉為平盤附近波動，泰銖則轉貶至 0.3% 之上。

法人分析，美國聯準會會議如市場揣測維持利率不變，同時重申今年三度降息預期，一般認為 6 月將開始降息，倒是台灣央行為了壓制通膨預期心理，意外升息半碼，接下來須開始留意台股季報表現，在盤面類股輪動相當快速下，個股走勢波動加劇。






Empty