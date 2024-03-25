PCB廠高技啟動赴泰國設廠 規劃月產10萬平方呎產能

PCB 廠高技 ( 5439-TW ) 今 (25) 日決議赴泰國設立子公司，並朝向在泰國當地設立月產 10 萬平方呎產能規劃，也將使台商 PCB 在泰國形成的聚落向前推進一步。

敬鵬 (2355-TW) 、競國 (6108-TW) 及泰鼎 (4927-TW) 是台系 PCB 廠中，已在泰國有產能建置的業者，敬鵬認為 2024 年現有生產線的產能及利用率將向上提升，且車市去化可逐步回溫，同時，敬鵬在泰國的 PCB 產能預計在 2024 年上半年、2025 年都有新產能開出，並將投入低軌衛星板及汽車板。