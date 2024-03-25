PCB廠高技啟動赴泰國設廠 規劃月產10萬平方呎產能
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-25 19:49
PCB 廠高技 (5439-TW) 今 (25) 日決議赴泰國設立子公司，並朝向在泰國當地設立月產 10 萬平方呎產能規劃，也將使台商 PCB 在泰國形成的聚落向前推進一步。
高技對泰國投資剛剛要起步，不過，手腳快速的定穎 (3715-TW) 在泰國設立的新廠，預計今年第四季進入量產，而台灣 PCB 廠包括欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、金像電 (2368-TW)、燿華 (2367-TW) 等硬板廠，也積極對泰國投資。
敬鵬 (2355-TW) 、競國 (6108-TW) 及泰鼎 (4927-TW) 是台系 PCB 廠中，已在泰國有產能建置的業者，敬鵬認為 2024 年現有生產線的產能及利用率將向上提升，且車市去化可逐步回溫，同時，敬鵬在泰國的 PCB 產能預計在 2024 年上半年、2025 年都有新產能開出，並將投入低軌衛星板及汽車板。
高技 PCB 產品應用別電工、網通、車用及半導體應用。
高技 2023 年稅後純益 4.71 億元，每股純益 5.07 元，擬配發每股 4.1 元股息，創歷年新高。
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