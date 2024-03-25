立足關西 彰銀大阪出張所今開業 與東京分行攜手服務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-25 17:48

國銀前進日本腳步越發積極，同時搭上 2025 年大阪世界博覽會列車，彰化銀行（2801-TW）東京分行大阪出張所於今 (25) 日開業，由總經理周朝崇率領高階主管出席揭牌儀式，宣告正式進軍日本關西市場，大阪出張所將與東京分行攜手合作，於日本關東、關西二大政治及金融中心就近滿足在日客戶需求。

彰銀主管表示，大阪出張所是 2025 年即將舉辦的大阪世界博覽彰銀眾所期待的海外新據點，距上一家海外據點馬尼拉分行設立已時隔六年之久。在主管機關核准開業後，彰銀內部即接獲許多客戶表示正規劃赴日本關西地區投資，詢問開業的相關訊息，開業首日即有客戶往來，喜迎開門紅。

彰銀總經理周朝崇表示，梅田地區交通便利、商業興盛，為大阪的中心商務區，也是關西地區的國內外交通樞紐，距離大阪觀光商業區難波及心齋橋等景點亦在步行可達區域內，彰銀選址是以客戶到大阪的便利性為最優先考量，選定在大阪最熱鬧的梅田車站 Grand Front Osaka 共構大樓，可由聯通道自大阪 (梅田) 車站步行前往，是大阪市內的指標建築之一，海外來大阪客戶可以由關西機場快線直達，日本國內客戶亦可利用新幹線及鐵路快速往來，相當便捷。

彰銀表示，疫情解封國境開放後，訪日觀光客遽增，訪日人潮刺激當地經濟發展，2023 年度造訪大阪府的外國人旅客總消費額達到 9,210 億日圓，創下歷史新高，2025 年即將舉辦的大阪世界博覽會必將吸引另一波訪客人潮，可望帶動當地飯店和短期房屋出租；根據調查，大阪被投資者選為亞太地區最看好的城市前三名，商機可期。

此外，2024 年以來日股表現強勁，屢次突破歷史高點，3 月 19 日日本央行也宣布終結負利率政策，迎來自 2007 年以來的首次升息，種種跡象均顯示日本正逐漸從泡沫經濟破滅的長期低迷復甦，再創巔峰。

彰銀一直看好日本經濟的潛力，大阪出張所代表著彰銀跨出東京的第一步，未來彰銀日本團隊將更深化在地經營，以東京為區域管理中心，由設立出張所的方式逐步在日本各地設立據點來擴展日本市場，並與彰銀海內外共同合作，提供顧客更完整、更優質的服務。