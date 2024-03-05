金管會准彰銀申設多倫多分行 成第4家插旗加拿大國銀
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-05 17:07
金管會今 (5) 日宣布，同意彰化商業銀行向加拿大主管機關申請設立多倫多分行，為第 4 家插旗加拿大的本國銀行。
金管會說明，基於台加雙方經貿互動密切，是台商布局全球重點國家之一，彰銀 (2801-TW) 為能提供台商客戶和華人良好金融服務，並分享區域經濟成長效益及多元化資產配置，因此擬於當地設立分行。
截至 2023 年底，彰銀於大陸地區設有 1 家子行，海外設立 7 家分行，包括紐約分行、洛杉磯分行、東京分行、倫敦分行、香港分行、新加坡分行及馬尼拉分行，另於緬甸仰光設有 1 家代表人辦事處，東京分行大阪出張所預計於今 (2024) 年第 1 季開業。
金管會表示，目前共有兆豐國際商業銀行、第一商業銀行及中國信託商業銀行等 3 家國銀在加拿大設有 4 家分行及 1 家子行。
金管會說明，兆豐銀行及第一銀行除了在多倫多設有分行外，也在溫哥華設有分行，目前國銀在加拿大合計 4 家分行，中信銀則是設有子行，總部位於溫哥華。
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