彰銀插旗多倫多 海外據點達12個 盈餘目標占全行3成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-05 19:07

官股銀行海外拓點積極，金管會於今（5）日同意彰化銀行 (2801-TW) 向加拿大金融主管機關申請設立多倫多新據點，此為彰跟繼去年 6 月獲得金管會同意向澳洲及日本金融主管機關申請設立雪梨和大阪新據點後，又一新據點申請設立獲得金管會同意。彰銀海外據點將成長為 12 個，並以海外據點盈餘占全行之三成為目標。

加拿大為全球第 10 大經濟體，同時是 WTO、OECD、G7、APEC 及 CPTTP 等多個國際組織的成員國，也是唯一一個與 G7 其他會員國間均已締結自由貿易協定的國家。台灣為加拿大在亞洲的第 6 大貿易夥伴，雙方經貿互動往來密切，且近年我國企業在加拿大投資經營規模穩健成長，是台商投資之重點國家之一。

彰銀國際營運處主管表示，多倫多是加拿大的第一大城，亦是該國的經濟金融中心，本次選擇於多倫多設立據點，主要係考量能就近為台商客戶及華人提供良好的金融服務。

彰銀進一步指出，加拿大的經濟發達，在 G7 國家中，人口成長最快，財政及金融制度穩健且嚴謹，金融穩定度最高。近年持續推動與他國簽署自由貿易協定，於 2023 年 10 月與我國完成雙邊投資促進及保障協議 (FIPA) 談判，有助於我國企業在加國的投資布局。加上台灣、香港及中國在加拿大求學、經商及生活的華人數量眾多，且大都為高資產的富裕人士，在當地置產、創業投資相當普遍，這都是彰銀選擇在加拿大開拓據點的考量因素。

彰銀目前海外分支機構分布於美國、英國、日本、新加坡、香港、菲律賓、中國及緬甸，共設有 1 家子行、7 家分行、1 家辦事處，加上 3 月 25 日即將開幕的日本大阪出張所、積極籌設的澳洲雪梨分行及本次擬向加拿大金融主管機關申請的多倫多分行後，海外據點將成長為 12 個，並以海外據點盈餘占全行之三成為目標。