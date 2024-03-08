光隆看好成衣業務接單動能增強 預估Q2起有感回溫

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 14:53

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW) 今 (8) 日公布 2024 年 2 月營收，光隆 2 月因年節工作天數減少因素，營收為 2.83 億元，月減 40.08%、年減 43.78%，累計 2024 年 1-2 月營收 8.27 億元，年減 18.96%，不過光隆仍然看好成衣接單動能回溫，能帶動今年重返成長軌道。

在成衣部份，光隆維持先前對市場觀點，認為成衣谷底已過，尤其去年歐美耶誕假期買氣旺，以及近期北極冷流襲捲北半球的刺激下，戶外秋冬款服裝的需求有漸回溫，客戶下單力道也有增強，截至目前，第二季的接單與產能已趨近滿載。

另外羽絨原料部門，在羽絨市場價格自去年第四季以來的一波上漲行情，接單價格也跟著上揚，有利於上半年營收的表現，並有機會創下連續三季的年成長。

光隆指出，展望今年上半年，第一季因季節性因素，仍低於去年表現，估計至第二季，在成衣有望再創同期新高，以及羽絨原料與家紡兩部門的有感回溫推動下，業績將可優於 2023 年，並重返成長。

光隆繼 2023 年成功引進 4 個新品牌客戶，2024 年更進一步擴大開發目標，將再爭取 6 家新品牌客戶的加入，兩年的新客戶所帶來的訂單總額，估計可挹注成衣 2024 年營收的 10%。因應新客戶未來的訂單成長需求，成衣產線也同步進行擴增，包括越南的 10 條新產線與印尼廠第 1 期的 6 條產線，將於今年首季陸續加入生產行列，而印尼第 2 期擴產計劃，也將於今年稍晚接續推進。