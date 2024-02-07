〈ESG大趨勢〉光隆1月營收5.45億元年增5% 成衣生產及銷售續開展中

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-07 10:19

戶外機能服大廠光隆 (8916-TW)1 月營收獲農曆年假前的出貨效應挹注，2024 年 1 月營收 5.45 億元，月增 41.12%，年增 5.15%，中止連續 7 個月的年負成長，光隆指出，今年除了力拼重返成長軌道，也將積極推動及取得 B 型企業的國際認證並與國際品牌接軌，有助提升光隆競爭優勢。

光隆成衣部門業務迅速開展，除擴張海外越南、印尼生產線之外，預計 2023 年及 2024 年合計將引進 10 個新品牌客戶。

光隆指出，繼 2023 年成功引進 4 個新品牌客戶，2024 年更進一步擴大開發目標，將再爭取 6 家新品牌客戶的加入，兩年的新客戶所帶來的訂單總額，估計可挹注成衣 2024 年營收的 10%。因應新客戶未來的訂單成長需求，成衣產線也同步進行擴增，包括越南的 10 條新產線與印尼廠第 1 期的 6 條產線，將於今年首季陸續加入生產行列，而印尼第 2 期擴產計劃，也將於今年稍晚接續推進。

另外，光隆主管指出，光隆將積極推動與取得 B 型企業的國際認證，此一認證範圍結合 ESG 且證認標準更為嚴謹，國際戶外品牌中包括光隆既有客戶 Burton 取得此認證也有增加趨勢，而目前台灣只有少數企業通過其認證，若經通過認證，除了與國際品牌接軌外，也有助提升光隆在產業的競爭優勢地位。

光隆在成衣的研發，隨著成衣業績的成長，也不間斷的投入，以近 5 年研發費用占成衣營收的比重，平均維持在 1%，每年投入金額逾 4500 萬元，研發範圍包括新材料與新技術的開發，以及製程改造等。

光隆指出，以 2023 年的成果而言，在新材料開發，諸如光隆棉在 ISPO Textrends Award 獲得精選獎並取得台灣商標 Green Loft 、 Beyond Down、取得「提高化纖填充材料保暖性能的方法及化纖填充材料」在台灣的發明專利、特殊石墨烯機能性加工樹酯棉的開發等 。

而光隆在新產品方面，則有登山帳篷，目前已進入小量測試樣生產，為未來的明星產品之一。目前光隆也正在導入 3D 打版技術，以及升級與建置第二代全球馬克中心，將可加快打樣速度，以及降低產品開發成本。