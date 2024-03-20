光隆精密-KY獲利創高 EPS 6元 擬配息3.6元

車用零組件廠光隆精密 - KY(4581-TW) 今 (20) 日公布去年稅後純益 2.03 億元，年增 79.6%，每股純益 (EPS)6 元，董事會也通過盈餘分派案，決議每股配發現金股利 3.6 元，配息率 60%，以今日收盤價計算，現金殖利率為 5.28%。