光隆精密-KY獲利創高 EPS 6元 擬配息3.6元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-20 19:13
車用零組件廠光隆精密 - KY(4581-TW) 今 (20) 日公布去年稅後純益 2.03 億元，年增 79.6%，每股純益 (EPS)6 元，董事會也通過盈餘分派案，決議每股配發現金股利 3.6 元，配息率 60%，以今日收盤價計算，現金殖利率為 5.28%。
光隆說明，保留部分盈餘作為資本支出規劃，現金股利配發率自上市以來連續 4 年保持 60% 以上。
光隆去年合併營收 11.97 億元，年增 17.07%，稅後純益 2.03 億元， EPS 達 6 元，營收和獲利均創上市以來新高，主要因美國市場拉貨動能強、歐洲新客戶新產件陸續量產出貨，再加上中國市場受惠天然氣重卡商用車需求動能增強，搭配產品組合優化、運費回到疫情前水準以及成本費用控制。
展望 2024 年，光隆樂觀看待，美國市場需求強勁，而中國市場天然氣重卡商用車占比提升，量產件接單狀況將穩定成長。
而光隆新開發件北美天然氣發動機也預計於下半年投入量產，增添營收成長新動能。
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