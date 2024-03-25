外資賣超91億元調節AI股及高息ETF 反手加碼開發金、重電股

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-25 18:34

台股今 (25) 日翻黑下跌 36.18 點收 20192.25 點，外資賣超 91.25 億元，大砍英業達等 AI 指標股外，也賣超 00919、00939 等高息 ETF，其中，00939 已遭連 4 賣；買超方面，外資加碼開發金 1.56 萬張最多，也買超大同等重電股。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資反手提款 91.25 億元；自營商買超 10.5 億元；投信買超 25.95 億元；三大法人合計賣超 54.8 億元。不過，外資今日台指期回補空單 256 口，淨空單降至 5186 口，期現貨不同調。

個股方面，外資賣超 AI 概念股英業達 3.35 萬張、緯創 9413 張、神達 9203 張、光寶科 8501 張，另外還有鴻海 5001 張、佳世達 9706 張、燿華 6483 張、神基 4627 張；傳產則以長榮航 5299 張較多。

ETF 方面，外資今日大賣群益台灣精選高息 (00919)2.03 萬張，以及統一台灣高息動能 (00939)8137 張，00939 掛牌 4 個交易日，外資天天賣超共 18.18 萬張。