紐約州3月製造業指數暴跌至-20.9 萎縮幅度遠超市場預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-16 01:10

紐約州 3 月製造業活動萎縮幅度遠超預期，因訂單、出貨量和就業等指標均呈下滑，而製造商對其轉嫁成本的能力保持信心。

紐約聯準銀行周五 (15 日) 公布 3 月製造業指數跌至負 20.9，遠超市場預期的負 7，也遠遠高於前值 - 2.4%。該指數低於零表明經濟處於萎縮狀態。

(圖：ZeroHedge)

兩年多來該指數單月波動較大，而且已連續 4 個月處在萎縮狀態。該指數在 2 月出現自 2020 年以來最大漲幅，訂單、出貨量和就業指標均從 1 月前的急遽惡化中反彈，但如今卻又大幅下滑。

雖然紐約州的製造商沒有看到投入成本上升的速度加快，但他們對把高物價轉嫁給消費者的能力仍越來越有信心。

一項反映原材料當前支付價格的指數略有下降，但該州製造商收到的價格指數卻有所上升，同時一項衡量物價前景的指標攀升至一年來的高點。

3 月新訂單指數跌至負 17.2，出貨量指數跌至負 6.9、目前就業指數回落至負 7.1。同時，6 個月整體經濟活動前景指數維持在 21.6，仍為去年 10 月以來最高、衡量資本支出前景的指標也幾乎沒有改變。

(圖：ZeroHedge)

紐約聯準銀行經濟研究顧問 Richard Deitz 表示：「3 月紐約州製造業活動大幅下滑，新訂單下降顯示需求疲軟。隨著就業和工作時間的減少，勞動市場狀況仍然疲軟。 」