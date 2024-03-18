製造業訂單回穩 無薪假人數續減505人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-18 17:25

勞動部今（18）日公布最新無薪假人數，通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計 336 家，實施人數 7288 人，較上一期 3 月 1 日公布實施家數計 357 家，實施人數 7,793 人相比，此次減少 21 家，人數減少 505 人。勞動部指出，主要是製造業訂單回穩，以致無薪假人數下降。

勞動部條平司副司長王金蓉指出，主要是製造業訂單回穩，大減 369 人，其中又以金屬機電工業下修 701 人最顯著，才導致整體產業無薪假人數再下降，最近幾期都呈現下降趨勢，觀察目前仍會實施無薪假的廠商，主要是個別事業單位接單狀況不穩，非整體產業問題。

王金蓉指出，此次變動較大的產業為製造業減少 11 家、369 人，批發及零售業停止實施 16 家、減 102 人，這 2 個行業本來就是實施人數最多的，因此人數大減也影響整體數據。

王金蓉說明，在製造業中又以金屬機電工業大減 701 人，最為顯著，主要是有 3 家大廠訂單回穩，其中一家金屬加工廠就減了 300 多人、一家工具機廠減少 100 多人、一家自行車零組件業者減少 90 幾人。

王金蓉表示，製造業中也有產業的無薪假人數增加，包括資訊電子工業增加 263 人、化學工業增加 74 人，一增一減後，以致整體下降人數沒那麼多。

王金蓉說，在資訊電子工業中有一家電子零組件業者，實施 500 多人，另外在化學工業中有一家印刷廠實施約 90 人，這 2 家業者去年都有實施過減班休息，每次實施都是因為訂單減少所致。