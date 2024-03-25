一銀綁台灣 Pay 繳牌照稅回饋50元 首次申辦首筆消費享50%回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-25 11:50

民間採用 TWQR 電子支付平台越來越普及，配合四月牌照稅即將開徵，為鼓勵卡友多利用行動支付繳稅，第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行推出台灣 Pay 繳牌照稅優惠活動，只要嗶一聲，每筆即享 50 元刷卡金回饋。首次申辦一銀信用卡綁定台灣 Pay 掃碼支付，首筆交易贈 50％回饋。

第一銀行在數位金融領域持續深耕，與財金公司合作推出 TWQR 電子支付跨機構共用平臺，有效整合支付機構各種不同的 QR Code，商店與第一銀行簽約，即可透過一張 TWQR 受理各家支付 APP 收款，為店家帶來便利性，消費者也可快速使用全支付或台灣 Pay 等多元支付享受刷卡優利。

一銀台灣 Pay 還推出多項優惠好康，除筆筆消費刷卡享 2％回饋外，於有機食品棉花田單筆結帳金額滿 1000 元 (含) 以上即現折 200 元；4 月 17 日至 6 月底前 cama café APP 會員單筆交易滿 200 元 (含) 以上，即可獲得 cama 購物金 40 元。