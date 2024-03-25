〈陸港盤後〉李強稱要增強宏觀政策調節 投資人未領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-03-25 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（25 日）收盤同步走低，滬指跌 0.71%，國務院總理李強周日向外商喊話，將增強宏觀政策調節力道，也有信心守住不發生系統性風險的底線，但投資人未領情。

滬指周一收盤跌 0.71% 報 3,026.31 點，深成指跌 1.49% 報 9,422.61 點，創業板指大跌 1.91% 報 1,833.44 點；兩市成交額合計人民幣 1.0435 兆元，「北向資金」淨買入 55.71 億元。

半導體、券商、汽車、農業、釀酒、醫藥等族群走低，石油、銀行類股逆勢拉升。

香港恒生指數周一收盤跌 0.16%，報 16,473.64 點，恒生科技指數跌 0.54%，報 3,437.2 點。

中國發展高層論壇周日在北京揭幕，李強在主旨演說中強調，將增強宏觀政策調節力道，加強政策協同配合，確保同向發力、形成合力。

李強表示，當前中國的總需求不足，會努力擴大內需，有信心守住不發生系統性風險的底線。

李強說，過去一年，經濟回升的態勢持續鞏固增強，新產業、新模式、新動能加快成長壯大，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變。

《彭博》指出，李強並未詳述準備如何強化政策，只概述了本月稍早在「兩會」期間宣布的內容，包括小幅加碼財政刺激措施。