搶捧金飯碗！金融業MA徵選倒數 一文掌握薪資待遇、應徵條件

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-24 10:20

金融業儲備幹部 (MA) 向來是許多商管學院學生的夢想工作之一，除了薪資高外，培訓完成後即升遷更是誘人。2024 年金融機構 MA 徵才計畫陸續開跑，3、4 月份校園徵才更是兵家必爭之地，不過，今年碩士學歷不再是 MA 硬性條件，包括國泰世華銀行、開發金、王道銀行等，只要大學畢業即可應徵。透過一張表帶您快速看懂各家業者應徵條件及薪資待遇各自如何。

許多金融機構針對 MA 制定一系列專業養成計畫，讓許多商管學生將其列為首要志願，跨領域發展與外語能力已成為顯學，多家業者要求應徵者多益 800 分以上，國泰世華表示，希望找到精通東南亞語言的新鮮人。

在薪資方面，台新金開出月薪 7 萬元起，開發金、王道銀亦祭出 68K 爭搶 MA 人才，國泰世華銀行開出 65000 元，新光金 6 萬元起，玉山金則表示年薪可達百萬。其中，王道銀行更開出「清寒學子額外加分」的條件，持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子皆可加分，讓資源較缺乏的學子能獲得更多的機會。

在學歷方面，新光銀行、玉山金控、台新金控希望招募碩士學位以上的 MA，對於領導力與合作精神、抗壓性亦為重點評估條件，其中，新光銀行 MA 計畫分為法金組及個金組進行重點培育，英文能力須為等同多益分數 750 分以上。

玉山金控主打以金控高度培育 MA，並設有多益分數 800 分以上同等英文能力門檻；台新金控希望找到有強烈企圖心且願意挑戰全球佈局者，亦要求多益 800 分以上英語能力。

新鮮人在選擇應聘業者和職位時，除考量薪資待遇、培訓時間外，建議同步將培訓內容納入考量。像是國泰世華 MA 計畫分為「法金國際」、「個金企劃」二大領域；新光銀行區分法金及個金兩類組別，適合及早確定想往法金或個金發展的新鮮人，深化領域經驗。