王道銀祭月薪68K搶MA人才 LINE Pay星種子計畫開缺450名

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-20 14:56

金融業農曆年後啟動搶才大作戰，除了傳統大型金控外，中型規模的銀行也積極攬才，王道銀行祭出月薪 68K，招募儲備幹部 (MA)，台中銀行加碼伙食費、生育補助等，大幅提升員工福利留才，此外，行動支付業者 LINE Pay 也加入戰局，首度推出「LINE Pay 星種子計畫」，預計招募 450 名，為支付產業注入新動能。

LINE Pay(7722-TW) 今 (20) 日宣布正式啟動徵才計畫，第一波招募至 4 月 7 日止，將積極擴展各項服務及多元業務版圖，招募職缺包含技術開發、品牌行銷及業務推廣等各項領域的優秀專業人才，星種子計畫預計招募 450 位具備企圖心、志在支付產業的人才加入，

LINE Pay 指出，培訓後將會於第一線接觸商戶，實際了解產業需求並提出解決策略，表現優異且通過考評者更有晉升機會，同時也提供多項福利打造幸福職場，包含優於法令的特休假、生日假、部門聚餐、每日早餐、零食補助、社團活動等。

王道銀行 (2897-TW) 表示，今年起擴大招募儲備幹部，開放大學以上應屆畢業生或兩年以下工作經驗者報名，月薪為新台幣 68000 元，加計年終獎金等將可達百萬年薪以上。此外，身為國際 B 型企業的一員，王道銀更優先歡迎清寒學子的加入，只要持低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子，即可額外加分，優先錄用。

王道銀行儲備幹部培訓期間為 2 年，將經歷銀行的前、中、後台跨單位輪調與深耕實習，藉由參與大型專案與策略規劃，從實作中快速汲取經驗，並可獲得多位副總級導師親自指導，傳承職涯經驗與視野。

同時，王道銀行更為儲備幹部打造職涯成長藍圖，於通過培訓考核後即可晉升襄理，並將依個人專長與興趣分發至相關單位。此外，由於王道銀行集團近年持續海外拓點計畫，通過完整培訓且表現優異的儲備菁英亦有機會前進海外工作。

王道銀行 MA 計畫採線上徵件，即日起至 2024 年 4 月 8 日止，歡迎大學及研究所應屆畢業生或兩年以下工作經驗者投遞履歷，不限科系，須具多益 (TOEIC) 成績 800 分以上同級之外語能力，通過遴選者將於 2024 年 7 月 15 日正式報到。

台中銀行 (2812-TW) 繼 2023 年進行員工結構性調薪後，2024 年起將員工伙食費由 2400 元調增至 3000 元，相當於每名員工 1 年增加 7200 元費用，生育補助每胎更自 1 萬元提高至 3.6 萬元，以提高同仁的生育意願。