〈台大校園徵才〉富邦金今年開出6600職缺 MA計畫29組別最多元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-02 16:50

富邦金 (2881-TW) 今 (2) 日參與台大校園徵才博覽會，今年開放 6600 名內外勤職缺，其中，富邦儲備幹部 (MA) 計畫由金控及子公司共 8 家聯合招募，堪稱業界最廣，需求組別高達 29 組，也是最多元，備受學子關注。今年 MA 計畫有三大亮點，其中，富邦人壽特別開出 3 種投資管理領域的 MA 組別；北富銀、富邦證、富邦投信持續重視金融市場專業人才，富邦期貨首次招募金融交易組 MA；風險管理及數據科學、AI 人工智慧為徵才熱門領域。

富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦金控擁有最完整多元的金融服務平台，並視人才為企業最重要的資產，致力打造幸福企業，尤其重視未來優秀人才的基礎養成，富邦 MA 計畫今年已邁入第 20 屆，已培育數百位優秀菁英人才遍布於金控及各子公司，成為富邦永續發展的重要基石與寶貴資產。

富邦金指出，今年攤位諮詢人潮眾多，富邦金及各子公司主管、同仁到場提供職缺諮詢，富邦銀行 (香港) 人資主管、台商業務主管及同仁亦特別回台參與，與求職者們互動熱烈，展現富邦對人才招募的高度重視。

富邦 MA 計畫今年持續擴大招募，各組別依據其產業及職務特性，精心規劃全方位培訓藍圖，強化 MA 金融專業知識，並提供銀行、證券、保險等跨子公司、跨領域的整合性資源，藉由跨部門輪習、參與專案及重要任務指派讓 MA 快速成長，兩年培訓期間有兩次升遷機會，開啟職涯加速器，盼成為獨當一面的管理者或領域專家。

富邦 MA 計畫展現出兩大重點培育成果，首先，在富邦金及子公司寬闊的發展舞台上，MA 得以蓄積豐富且多元的職涯發展歷程，目前已有多位 MA 曾外派至香港、新加坡、中國、越南及韓國等多間海外子公司及據點歷練，例如：北富銀 MA 曾至新加坡分行負責經營台商業務，回台現職為金控策略規劃幕僚。

第二，富邦 MA 也有許多從幕僚規劃工作、中後台產品設計到前線業務開發等不同職位輪調的發展實例，例如：曾負責分析子公司營運績效的金控 MA，調動至台北富邦銀行擔任股權投資交易員；曾負責執行網路投保數位行銷的人壽 MA，調動至金控負責規劃 ESG 專案的數位行銷策略等，滿足新世代 MA 喜歡挑戰自我、探索職涯多元發展的可能性。