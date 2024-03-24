所羅門十年磨一劍 AI視覺技術獲輝達機器人採用 合作夥伴同受關注

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-24 15:51

輝達 (NVDA-US) 在本次 GTC 大會亮相最新秘密武器「機器人」，會中以所羅門 (2359-TW)LOGO 作為開場，讓所羅門成為唯一一家登上機器人合作夥伴的台廠。回顧至今，所羅門耕耘 AI 視覺已長達十年，此次獲輝達唱名，可望加速產品滲透率以及拉高客戶採用意願。

根據輝達投影片顯示，除了所羅門外，長期合作夥伴同時也是工業機器人大廠安川電機 YASKAWA，還有 UNIVERSAL ROBOTS、PICKNIK、READY ROBOTICS、FRANKA ROBOTICS 等都入列名單。另外，所羅門不僅與工業機器人大廠合作，也攜手華晶科 (3059-TW)，推出結合 AI 與 3D 感測的解決方案，也曾與文曄 (3036-TW) 合作，推出 AI 視覺檢測推論的小型電腦。

所羅門認為，視覺領域是工業機器人智慧化的關鍵，因此代理眾多工業機器人外，2014 年將視覺事業處 (VBU) 獨立出來，自此開始耕耘機器視覺領域，後續也更名為 AI 視覺事業處，且為進一步開發解決方案，更將其與系統整合部門整併，要讓機器人實際落地。

所羅門此次登上輝達 GTC 大會的產品，即是耕耘七年的 3D 視覺產品 AccuPick，除了利用輝達機器人平台加速產品開發，在台灣的研發團隊已擁有 70-80 人，並自行開發 AI 演算法，除能搭配各種不同機器人，更可讓機器人即學即用，相較傳統 AI 學習時間大幅收斂，自上次在自動化大展問世後，即獲得客戶關注。

另外，所羅門也攜手華晶科，透過分別擅長的 AI 技術與 3D 機器視覺感測技術，開闢 AI+3D 的智慧新應用，要讓機器人擁有如同人類的視覺與辨識能力，賦予機器人感官，進一步搶食新一代 AI 機器人、電動車等智慧製造商機。

展望後市，市場看好，隨著輝達執行長黃仁勳登高一呼，將有助機器人市場蓬勃發展，如所羅門等耕耘已久的廠商都可望在未來機器人世代中優先受惠，搶攻未來 AI 智慧工廠商機。